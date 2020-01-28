Sarsılmaz ve güçlü sınırların ve barışın garantörü olan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 28 yaşındadır – Ermenistan Kamu Radyosu

Sarsılmaz ve güçlü sınırların ve barışın garantörü olan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 28 yaşındadır

28 Ocak 1992’de “Ermenistan Cumhuriyeti Savunması” hakkında tarihi bir karar verildi ve böylece Ermeni Ulusal Ordusu’nun kurulması ilan edildi.

Kısa sürede ordumuz ağır denemelerden geçerek bağımsızlığımızın ve güvenliğimizin ana bir garantörü oldu.

Ermeni ordusunun oluşumu ve gelişmesi yolu üç ana aşamaya bölünmüştür.

Birinçi aşamada 1988 Şubat – 1992 Mayıs tarihlerinde, Karabağ hareketinin yoğunlaşması ve Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin aşırı keskinleşmesi göz önüne alındığında, Ermenistan ve Dağlık Karabağ nüfusunun güvenliğinin sonrunu daha acil bir hale geldi.

İkinci aşamada 1992 Haziran – 1994 Mayıs tarihlerinde, zaten bağımsız olan Ermenistan Cumhuriyeti, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti ile birlikte Azerbaycan Cumhuriyeti’yle ilan edilmemiş bir savaşta bulunurken, aynı zamanda Ulusal Ordu’nun kurulmasına başladı.

Üçüncü aşama Haziran 1994’ten itibaren günümüze dek sürüyor. Bu aşama ordu inşası, sürdürülebilir kalkınma, birliklerin savaşa hazır olmalarının arttırılması, disiplinin güçlendirilmesi, orta ve kıdemli subay personelinin eğitimi yükselmesinin aşaması olmaktadır. Ateşkes Anlaşmasının imzaladıktan sonra, yetkililer ve ordu liderliği artık barış koşullarında çabalarını ordunun askeri savunma sistemi, nihai oluşumu, gerekli tüm birimlerin oluşturulması ve uygulanmasına yoğunlaştırabildiler.

Geçen yıl, Ermeni Ordusu’nun modern silahların donatılmasıyla dikkat çekti. Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan’a göre, ordumuz her gün daha verimli, daha güçlü ve düşman için daha öngörülemez hale geliyor. Silahlar daha çeşitli, daha modern ve daha ölümcül oluyor. Savaşçılarımız, her zaman devletin bakımı altında olup mükemmel bir eğitim alarak, ülkemizdeki en önemli görevi yerine getirdiklerinin farkında olmaktadır. Silahlı Kuvvetlerimiz, zaten kazandığı zaferi tespit etmek ve gerekirse düşmanı son derece acı verici bir şekilde cevap vermek ve zaferini yineden doğrulamak için doğru bir yolda bulunuyor.

Ermenistan Kamu Radyosu

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