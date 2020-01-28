‘Kıbrıs, Yunanistan ve Irak’a yönelik siber saldırıların arkasında Türk hükümeti var’

Avrupa ve Orta Doğu’daki birçok ülke ve kurumu hedef alan siber saldırıların arkasındaki bilgisayar korsanlarının Türk hükümeti için çalıştığı iddia edildi.

Reuters haber ajansının isimlerini saklı tuttuğu üç Batılı yüksek güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberde, bilgisayar korsanlarının aralarında şirketler, büyükelçilikler ve bakanlıkların da bulunduğu 30’dan fazla kurumu hedef aldığı yazıldı.

Reuters’ın internetteki kamu arşivleri üzerindeki araştırmasına göre bu saldırıların mağdurları arasında Irak hükümeti ulusal güvenlik danışmanı, Yunan ve Kıbrıs hükümetlerinin elektronik mesajlaşma servisleri de bulunuyor.

Saldırıların hedefinin bu sitelerin internet trafiğine müdahale ederek hükümetlere ya da kurumlara ait ağlara yasa dışı girişler sağlamak olduğu belirtiliyor.

‘Siber saldırılar Türkiye destekli’

İki İngiliz bir de Amerikalı yetkiliye göre Türk çıkarlarını savunmayı hedefleyen bu saldırılar, Türk devletinin desteklediği bir siber casusluk faaliyeti kapsamında yürütülüyor. Bu sonuca üç temel üzerinden vardıklarını belirten yetkililer, bu temelleri Türkiye için önem arz eden mağdurların jeopolitik anlamda kimlik ve yer tespitleri, daha önce yaşanan saldırılarla benzerlikler ve Türkiye’ye kayıtlı alt yapıların kullanmılması olarak özetliyor.

Saldırıların sorumluları net olarak bilinmiyor

Öte yandan üç yetkili, bu saldırılarda hangi kişi ve kurumların sorumluluğunun bulunduğunun net olarak bilinmediğini ifade etti. Bununla birlikte saldırı dalgalarının aynı alt yapı ve sunucuları kullanmasından dolayı bağlantılı olduğuna inandıklarını belirttiler.

Siber saldırılar 2018 ve 2019’da gerçekleşti; Türkiye’den yorum yok

İddiaların hedefindeki Türkiye’de İçişleri Bakanlığının konu hakkında yorum yapmayı reddettiğini belirten Reuters, bir Türk yüksek yetkilinin ise Türkiye’nin de sık sık siber saldırıların hedefi olduğunu belirttiğini kaydetti.

Kıbrıs Rum yönetiminden yapılan açıklamada “hedef alınan kurumların saldırılardan haberdar olduğu ve gerekli tedbirleri aldığı, ulusal güvenlik nedenlerinden dolayı detaylı bir açıklama yapılmayacağı” dile getirildi.

Atina yönetimi ise Yunan hükümetinin e-posta sisteminin tehdit altında olduğuna dair bir delil bulunmadığını açıklarken Irak hükümeti konuyu yanıtsız bıraktı.

Reuters’ın internet kamu arşivlerine göre tespit ettiği bu saldırılar 2018 sonu, 2019 başı gerçekleşti. Öte yandan yetkililer ve siber güvenlik müfettişleri daha geniş saldırı dalgalarının sürdüğünü açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İstihbarat Ofisi, FBI ve İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi Sözcülüğü saldırıların arkasında kimin olduğuna dair yorum yapmayı reddetti.

Euronews

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