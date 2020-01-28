Ermeni halkı ordusuna ne kadar güveniyor? Yapılan anketin sonuçları ortaya çıktı

Brevis uluslararası araştırma merkezi Ermenistan’da halkın en çok güvendiği kurumlarını araştırdı. Bu araştırmalara göre Ermeni halkı en çok ordusuna güveniyor.

Yapılan anketin sonuçlarına göre Ermeni halkın yüzde 89’dan fazlası Ermeni ordusuna tamamen güveniyor ve bu sonuçla devlet kurumları arasında Ermeni Silahlı kuvvetleri birinci sırada yer alıyor.

Ermenistan Cumhuriyeti ve tüm dünyadaki Ermeniler, 28 Ocak günü Ermeni ordusu günü olarak kutluyorlar. Bu sene Ermeni ordusu 28’inci yaşına girdi.

Çok çetin şartları altında ilk adımlarını atan Ermeni milli ordusu özellikle 1992-1994 yıllarında Azerbaycan’ın saldırgan politikası sonucunda alevlenen savaş sırasında oluşma sürecini tamamladı. Bağımsız milli ordusunun temeli ise 1990 yılında ilan edilen Ermenistan Bağımsızlık Bildirgesiyle atıldı.

ERMENİ HABER AJANSI

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