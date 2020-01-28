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Ermeni güreşçiler, Ukrayna’da üç madalya kazandı

2020-01-28

Ermeni güreşçiler, Ukrayna’da gerçekleştirilen uluslararası güreş turnuvası’nda iki madalya kazandı.

Ukrayna’nın Zaporijya şehrinde Yevgeni Truhin’in anısına düzenlenen uluslararası turnuvaya  Grekoromen stil Ermeni güreşçiler de katıldı.

60 kg sıklette yarışan Arman Vardanyan, 77 kg sıklette yarışan Rafik Miheyev ile 130 kg sıklette yarışan Razmik Kurdyan, birer bronz madalya  kazandı.

8 ülke temsilcilerinin katıldığı turnuvada Ermenistan’ı toplam 10 güreşçi temsil etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/01/28/Ermeni-güreş-madalya/174593

Yayımlanan kategori: Haber ve Türkçe

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