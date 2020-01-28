Ermeni güreşçiler, Ukrayna’da üç madalya kazandı

Ermeni güreşçiler, Ukrayna’da gerçekleştirilen uluslararası güreş turnuvası’nda iki madalya kazandı.

Ukrayna’nın Zaporijya şehrinde Yevgeni Truhin’in anısına düzenlenen uluslararası turnuvaya Grekoromen stil Ermeni güreşçiler de katıldı.



60 kg sıklette yarışan Arman Vardanyan, 77 kg sıklette yarışan Rafik Miheyev ile 130 kg sıklette yarışan Razmik Kurdyan, birer bronz madalya kazandı.



8 ülke temsilcilerinin katıldığı turnuvada Ermenistan’ı toplam 10 güreşçi temsil etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/01/28/Ermeni-güreş-madalya/174593

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...