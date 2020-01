Der Spiegel ‘Auschwitz’i ABD kurtardı’ dediği için özür diledi, Trump yönetimi Sovyetlerin kurtardığını tümden unuttu

Alman medyasının en saygın yayın organı ‘Auschwitz’i ABD kurtardı’ demesine gelen tepkiler üzerine ‘son derece utanç verici hata’ için özür diledi. ABD Başkanı Trump ile Yardımcısı Pence’in Kızıl Orduyu anmaksızın kampı ABD askerleri kurtarmışçasına konuşmasına ise ses çıkaran olmadı.

Nazi Almanyasının Auschwitz toplama kampına Sovyet askerlerinin girdiği gün olan 27 Ocak, 2005 yılından beri Uluslararası Holokost Anma Günü olarak anılırken, Alman dergisi Der Spiegel’in Auschwitz’in 75 yıl önce ABD askerleri tarafından kurtarıldığına dair tweet atması tepki çekti. Okurların hataya dikkat çekmesi üzerine düzeltmeye giden Alman medyasının amiral gemisi, sonrasında Kızıl Ordu’nun rolüne vurgu yaptı.

Der Spiegel’in Twitter hesabından 23 Ocak’ta yapılan paylaşımda “Auschwitz 75 yıl önce ABD ordusu tarafından kurtarıldı” denildi. Birçok Alman okur hatayı hemen fark etti, ekran görüntüsünü alarak tepkilerini gönderdi.

Şair, yazar, tiyatro sanatçısı Max Czollek “27 Ocak’la ilgili en büyük gaf Der Spiegel’den geldi. Almanya’nın Batı yönelimi bir yana, her halükarda Auschwitz Kızıl Ordu tarafından kurtarılmıştır!” diye çıkıştı.

Bester Fuckup zum #27januar so far von @derspiegel. Westorientierung Deutschlands hin oder her, aber Auschwitz wurde dennoch von der Roten Armee befreit! pic.twitter.com/S4kGqUQqfE — max czollek (@rubenmcloop) January 26, 2020

Bir başkası “Ana anakım Alman medyası istemsiz şekilde gösterdi ki, daha az değil, bilakis çok daha fazla tarih dersi almaya ihtiyacımız var” diye dalga geçti.

Almanya’nın en saygın yayın organı kabul edilen Der Spiegel, perşembe gecesi yaptığı hatayı cuma sabahı düzeltip özür yayımladı.

Hatayı “son derece utanç verici” diye niteleyen Der Spiegel, silinen mesajın ekran görüntüsünün sosyal medyada paylaşılmasını “adil bir ceza” olarak kabullendiğini belirtti.

Uns ist in der Snapchat-Ausgabe von Donnerstagabend dieser extrem peinliche Fehler passiert, für den wir uns nur entschuldigen können. Wir haben ihn Freitag Vormittag korrigiert. Dass nun der Screenshot von Donnerstag kursiert, nehmen wir als gerechte Strafe an. pic.twitter.com/jtoZTogwWc — DER SPIEGEL (@derspiegel) January 26, 2020

Sonrasında yayımladığı Auschwitz metinlerinde Kızıl Ordu’nun rolünü öne çıkaran Alman dergisi ve haber sitesi, “son derece utanç verici hatadan” dönerken, ABD yönetiminin en üst düzeyi tarihi tahrif etmekte ısrar etti.

Der Spiegel’in ilki tweetiyle aynı gün İsrail’deki Dünya Holokost Forumu’nda konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, kampı kurtaranlardan sadece ‘askerler’ diye söz etti, hangi ülkenin askerleri olduğunu söylemek yerine Avrupa’yı zorbalıktan kurtarmak için 2 milyon ABD askerinin savaşmış olduğuna geçti, çok daha fazla sayıda savaşmış ve cankaybı vermiş Sovyet güçlerini ise ‘tüm müttefik güçler’ lafıyla geçiştirdi.

27 Ocak’ta Holokost Anma Günü vesilesiyle konuşan ABD Başkanı Donald Trump da ‘kampları kurtarmak için hayatlarını riske eden ve çoğu canını feda eden kahramanlardan’ söz etti, kim olduklarına açıklık getirmek yerine, ‘özgürlük güçleri’ gibi soyut bir kavram ortaya attı.

ABD kamuoyundan ya da medyasından bu söyleme itiraz yükselmezken, ortalama Amerikalı üzerinde Auschwitz toplama kampını ABD askerleri kurtarmış gibi bir izlenim yaratıldı.

Adolf Hitler liderliğindeki Nazi rejimi, Polonya’daki Auschwitz-Birkenau toplama kampında 1941-45 arasında çoğu Yahudi yaklaşık 1.4 milyon insanı katletmişti.

