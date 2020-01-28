Depremden etkilenen 200 yıllık Süryani kilisesine yardım ulaştırıldı

Elazığ’da meydana gelen ve bölgenin tamamında hissedilen depremin ardından bölgeye giden sivil toplum örgütleri arasında yer alan İHH İnsani Yardım Vakfı, arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaraların sarılmasına yardımcı oluyor.

İHH ekipleri, AFAD’ın koordinasyonuyla depremden dolayı ağır hasar alan 200 yıllık Süryani Kadim Kilisesi’ne çadır, gıda, elektrikli ısıtıcı ve battaniye ulaştırdı.

Cemaati 2 aileden oluşuyor

Süryani Kadim Kilisesi Ruhani Rahibi Muşe Dağ, depreme kilisede yakalandıklarını söyleyerek, Allah’tan kendilerine ve insanlara merhamet etmesi için dua ettiklerini ifade etti.

Deprem nedeniyle tarihi kilisede derin çatlaklar oluştu. Evleri yıkılan insanlar için üzüldüklerini kaydeden Dağ, kilisenen 2 aileden oluşan küçük bir cemaate sahip olduğunu belirterek maddi imkansızlıklardan dolayı ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını söyledi.

Dağ şöyle konuştu:

Biz talep ettik, çevremizdeki arkadaşlarımıza söyledik. Sizlere ulaşmışlar ve siz de bize olumlu dönüş yaptınız. Çadıra, battaniyeye, ısıtıcıya, yiyecek ve yardım malzemelerine ihtiyacımız vardı. Geldiğiniz ve ilgilendiğiniz için teşekkür ederiz. Bize ulaşan ilk sizler oldunuz. Türkiye’den yardım gönderenlere ve bu yardımı bize ulaştıranlara teşekkür ederiz. Allah memleketimizi kazadan, kötülükten korusun.

Independent Türkçe

Independent Turkce

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