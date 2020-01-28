Bitlis’ten Ortadoğu Şampiyonluğu’na: Garbis Zakaryan sonsuzluğa uğurlanıyor

Türkiye’nin “ilk profesyonel milli boksörü” Garbis Zakaryan, Çarşamba günü toprağa verilecek. Zakaryan için 29 Ocak Çarşamba Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’nde saat 13.00’te cenaze töreni düzenlenecek. Üç Horan’daki törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Baba tarafı Bitlis’ten Anne tarafı İstanbul’dan olan “Demir Yumruk” lakaplı Garbis Zakaryan 2 Haziran 1930’da dünyaya gelmiş, 24 yaşındayken Türkiye’nin ilk profesyonel boksörü ünvanını almıştı. Beyoğlu Kulübü, Taksim Kulübü, Galatasaray ve Şişli Spor Klübü’nde başarılara imza atan, Cemal Kamacı gibi isimler yetiştiren Garbis Zakaryan, birçok ülkede 200 amatör, 51 profesyonel maçta ringe çıktı. Maroun Jeres, Titi Clavel gibi isimleri ringde yenme başarısı gösterdi. İstanbul, Türkiye ve Ortadoğu şampiyonlukları kazanan Zakaryan centilmenliği nedeniyle “Ringlerin altın kalpli eldiveni” olarak da adlandırılıyor. Zakaryan Taksim Kulübü’nün boks şubesini Şahan Minasyan ve Vasken Lusikyan’la birlikte kuracaktı.

Yeni Yaşam Gazetesi

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