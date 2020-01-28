Aynı kente hem cami hem kilise yaptıran papaz: Dinimiz farklı olabilir ama sevgimiz değil

Oğuzhan Sabuncu

Etiyopyalı bir Ortodoks papaz, ülkenin Oromia bölgesine bağlı Doğu Hararge’de bulunan bir kente aynı anda hem kilise hem de cami inşa ettirebilmek için para topluyor.

Lange kentinin kilise ve camisi, uzun yıllardır tadilattan geçmedi ve yerel halk, ibadethanelerin tadilatı için gerekli parayı toplayamadı. Abba Aklilemariyam Komos isimli Ortodoks papaz ise sadece bir kilise inşa ettirerek caminin kötü durumunu görmezden gelmenin “Tanrı’yı hayal kırıklığına uğratacağını” söyledi.

Etiyopyalı papaz, 2015 yılında Lange’yi ziyaret ettiğinde yerel kilisenin kötü durumunu gördükten sonra para toplama fikrinin aklına geldiğini, kısa bir süre sonra da planına yeni bir cami inşa etmeyi de eklediğini belirtti. Papaz, “Müslüman kardeşlerimin camisi kilise gibi kötü bir durumdayken paramı sadece kilisemin inşası için kullansaydım Tanrı’yı hayal kırıklığına uğratırdım. Dinimiz farklı olabilir ama sevgimiz değil” diye konuştu.

Ortodoks papazın topladığı parayla inşa edilen kilise (sol) ve cami (sağ)

Ortodoks papaz, Etiyopya İslamî İşler Yüksek Konseyi’yle temasa geçerek ülkenin başkenti Addis Ababa’daki camilerde de kendisine nasıl ulaşılacağı konusunda bilgi verilmesini istedi. Papaz, “Parayı ilk olarak Ekim 2018’de Addis Ababa’daki Nur Camii’ne giderek toplamaya başladım. 2 aydan kısa bir süre içinde 200 bin Etiyopya birri (6 bin 200 dolar) biriktirdik” diye konuştu.

https://www.habernediyor.com/dunya/ayni-kente-hem-cami-hem-kilise-yaptiran-papaz-dinimiz-farkli-olabilir-h24877.html

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