200 kuyumcu lokumcu oldu

Yılda yaklaşık 45 milyon kişinin ziyaret ettiği İstanbul’un tarihi alışveriş merkezi Kapalıçarşı’da son 1 yılda 50 kuyumcu dükkânı kapandı. Çarşıda bin olan kuyumcu dükkânı sayısı da dört yılda 800’e geriledi.

Turistlerin uğrak yeri İstanbul’un tarihi alışveriş merkezi Kapalıçarşı’da yüksek kiralar ve satışların düşmesi nedeniyle kuyumcu dükkanları bir bir kapanıyor. Yılda yaklaşık 45 milyon kişinin ziyaret ettiği Kapalıçarşı’da son bir yılda 50 kuyumcu dükkanı kapanırken, esnaf ise satış yapamamaktan şikayetçi. Gelen turistler ise artık daha ucuz ürünleri tercih ediyor.

Cumhuriyet’e konuşan Kapalıçarşı Esnafları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Fırat, yüksek kira ve altın fiyatlarıyla düşen cirolar nedeniyle dükkanların el değiştirdiğini ifade ederek, son dört yılda 200’e yakın kuyumcu dükkanının kuruyemiş, baharat, lokum satan dükkanlara dönüştüğünü söyledi.

Fırat, bugün ciddi olumsuzluklar yaşadıklarını vurgulayarak, “Kirasını dolarla ödeyenler ciro olmadığı için ciddi sıkıntı çekiyor. Yerli turiste yönelik planları olan kuyumcular altının yükselmesinden dolayı satışlarını yapamadı. Arap turiste güvenip birçok işyeri gıdaya döndü. Ana caddedeki kuyumcuların üçte biri kapandı. Araplar olmasa lokumcular da kapatır. 2019’da 50 kuyumcu dükkanı kapandı yerine gıda dükkanları açıldı” dedi.

Ocak-Şubat dönemlerinin genelde kötü geçtiğini, kiraların ise düşmediğini anlatan Fırat, çarşıdaki toplam 3 bin 500 işyerinden yüzde 80’inin kiracı olduğunu söyledi. Kapalıçarşı’da dört sene önce yaklaşık 1000 kuyumcu olduğunu kaydeden Fırat, bu rakamın bugün 800’e gerilediğini Kapalıçarşı içindeki işyeri karmasının ise 150 halıcı, 75 tekstil, 70 derici, 280 gıda, 2 bin hediyelik dükkânı şeklinde olduğunu aktardı.

250 BİN TURİST GELDİ

Fırat ayrıca, dövizle kira döneminin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sona ermesine rağmen hâlen dükkanların büyük çoğunluğunun dolar cinsinden kira ödediğini kaydetti.

Çarşı esnafının eskiden yerliye, şimdilerde ise turiste bağlı olduğunu aktaran Hasan Fırat, “Cirolar çok düştü, önceden 2 bin dolarlık alışveriş yapan şimdi 200 dolar harcıyor. Yazın Araplar, bu günlerde ise Uzakdoğulular geliyor ama alışveriş yapmıyorlar fotoğraf çekip gidiyorlar. Avrupalı turist ise hiç gelmiyor. Dört yıl önce Kapalıçarşı’ya günde 400 bin turist gelirken geçen yıl bu sayı 250 bini geçmedi” dedi.

SİFTAH YOK

Kapalıçarşı esnafının satış yapamadığı için morali bozuk. Dükkânların boş olduğu göze çarparken esnaf vaktini dükkânlarının önünde müşteri bekleyerek geçiriyor. Çarşıda kuyumculuk yapan bir esnaf boş dükkânı göstererek “‘Görüyorsunuz işte siftah yapmadan dükkân kapatıyoruz” ifadesini kullandı.

Kapalıçarşı Esnafları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Fırat ayrıca, turizm acenteleriyle çalışan rehberlerin hanutçuluk ve ulaşım zorluğundan dolayı çarşıya turist getirmediklerini anlatarak “Ulaşımda ciddi otopark sıkıntısı var. Büyük otobüslerle gelemiyorlar. Bir de çarşıda hanut alamıyorlar. AVM’lere götürüyorlar” dedi.

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekonomi/1716745/200-kuyumcu-lokumcu-oldu.html?fbclid=IwAR1qSls17wJg4tqoUmUUgyZFfSXMECEXx15bN6Fo20GwKcBZFd7jB_YBSNM

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...