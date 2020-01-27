Yabancıların Ermeni Soykırımı konusuna ilgisi her yıl artıyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü müdürü Harutyun Marutyan, basın toplantısında her yıl yaklaşık 100 bin kişinin Ermeni Soykırımı Müzesi Enstitüsü’nü ziyaret ettiğini söyledi.

Marutyan, “2019 yılında Yerevan’daki Ermeni Soykırımı Müzesi’ne ziyaretçilerin sayısı 2018’e göre 6-7 bin kişi ile arttı. Ziyaretçilerin % 90’ından fazlası yabancılardır.” diye belirtti.

1915 Ermeni Soykırımı, yirminci yüzyılın ilk Soykırımıdır. Türkiye, Birinci Dünya Savaşı sırasında bir buçuk milyondan fazla Ermeninin kitlesel imha suçlamalarını geleneksel olarak reddetmekte ve Soykırımı konusunda Batı’dan gelen eleştirilere aşırı derecede tepki vermektedir.

Ermeni Soykırımı gerçeği, birçok devlet ve bir dizi önde gelen uluslararası kuruluş tarafından tanındı. 1965’te Soykırımı tanıyan ilk ülke Uruguay, ardından Kıbrıs, Rusya, Yunanistan, Kanada, İtalyan Temsilciler Meclisi, Lübnan, Belçika, Fransa, Paraguay, Arjantin, İsveç, Bolivya, İngiltere, Hollanda, Slovakya, Almanya, Litvanya , Venezuela, Polonya, Şili, İsviçre, Brezilya, Lüksemburg, Avusturya, Vatikan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Portekiz ve ayrıca Libya geçici hükümeti, 49 ABD eyaleti, Suriye, Avrupa Parlamentosu, Dünya Kiliseler Konseyi tanıdılar.

Ermenistan Kamu Radyosu

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