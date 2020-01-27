Twitter Nişanyan’ın hesabını ırkçı buldu!

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Twitter Real Sevan Nişanyan adlı, ırkçı yazar Sevan Nişanyan’a ait hesabı ırkçı buldu.

2020-01-27 15:10:00

Orhan Aysezen yeniakit.com.tr

Elazığlılara ağza alınmayacak hakaretler içeren cezaevi firarisi Sevan Nişanyan bir süre önce deprem acısı yaşayan kentlileri aşağılamıştı. Nişanyan’ın nefret söylemi içeren mesaj paylaştığına karar veren Twitter bu kişinin Twitter kurallarını ihlal ettiğini belirtti.

Hesabı açık bulunan Sevan Nişanyan’ın ne gibi bir sosyal medya yaptırımıyla karşı karşıya kalabileceği bilinmiyor.

Cezaevi firarisi Sevan Nişanyan bir süre önce yaptığı insan dışkısı koleksiyonlarını biriktirdiği kavanozu açarak karısının tepesinden boşaltmasıyla gündeme gelmişti.

Sevan Nişanyan, aynı zamanda FETÖ’cü Taraf gazetesinin köşeyazarları arasında yeralıyordu.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/twitter-nisanyanin-hesabini-irkci-buldu-1030961.html

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