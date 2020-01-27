Trajik kazanın pilotu Ara Zabayan

HYETERT- The Armenian Reporter, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile, Los Angeles Lakers’ın efsanesi Kobe Bryant ve yakınlarını taşıyan Helikopterin pilotunun Ara Zabayan olduğunu duyurdu.

California eyaletinin Calabasas kenti yakınlarındaki kazada yaşamını yitirenlerin sayısının 9 olduğu duyuruldu. 41 yaşındaki Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna da hayatını kaybettiği kaza tüm Basketbol severleri büyük yasa boğdu.

Federal Havacılık Birimi Sözcüsü Allen Kenitzer de yaptığı açıklamada, “Sikorsky S-76” tipi helikopterin düşüş nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi.

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