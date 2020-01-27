Milli mücadelenin kahramanı Topal Osman Ağa

Beykozlu Giresunlular Derneği, üyelerine milli mücadelenin büyük kahramanı Topal Osman Ağa’yı anlattı. Beykozlu Giresunlular Derneğinin her ayın ilk çarşamba günü yapmayı planladığı Giresun’un değerleri ile ilgili belgesel gösterilerinin ikincisi Beyk Beykozlu Giresunlular Derneği, üyelerine milli mücadelenin büyük kahramanı Topal Osman Ağa’yı anlattı. Beykozlu Giresunlular Derneğinin her ayın ilk çarşamba günü yapmayı planladığı Giresun’un değerleri ile ilgili belgesel gösterilerinin ikincisi Beykoz Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ninde yapıldı. Bu ay yapılan belgesel gösteriminin konusu Milli Mücadelenin büyük kahramanlarından 47. Alayın alay komutanı Yarbay Topal Osman Ağa idi. Topal Osman Ağa belgesel gösterimine; Beykoz Saadet Partisi İlçe Başkanı Şeref Kaçmaz, Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, Beykoz Belediye Meclis üyeleri Sinan Çıtlak, Şahin Emanet, Akparti Beykoz İlçe Başkan Yardımcısı Kadir Alarçin, Mahalle Muhtarları İbrahim Kepoğlu, Muammet Aydınoğlu, Galip Bekaroğlu, Necmettin Kahveci, Artvinliler Derneği Başkanı Mehmet Uzun, Çankırılılar Dernek Başkanı Bilal Barabacak, Beykoz Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Abdullah Yümsel, Beykoz Yöre Dernekleri Birliği Dönem Başkanı Fatih Yılmaz, Batumlular Derneği Başkanı Ali Kemal Kılıç, Görele Dernekler Federasyonu Başkanı Birol Gardaş, Bulancaklılar Derneği Başkanı Niyazi Aslan, Doğankent Çevre Köyleri Derneği Başkanı Ömer Türk, Dereli Derneği Başkanı Ömer Şahin, Doymuş Köyü Derneği Başkanı Tahsin Kabadayı, Çatalağaç Köyü Derneği Yunis Meral, Karaahmetli Köyü Derneği Başkanı Metin Karadeniz, Kemerli Köyü Derneği Başkanı Hüseyin İşçi ve Beykozlu Giresunlular Derneğinin eski başkanlarından Remzi Coşkun ile İbrahim Dalka katıldı. Belgesel gösteriminde bir konuşma yapan Beykozlu Giresunlular Derneği Başkanı Fuat Kuş, “Biliyorsunuz ki derneklerimizin kültürümüze de hizmet vermesi amacıyla başlattığımız belgesel gösterimlerinin birincisini geçen ay Karadenizli Çepniler belgeseli ile yapmıştık. Bu aykı belgeselimizde Giresun’un ve Milli Mücadelenin kahramanlarından biri olan Osman Ağa’ya ayırdık. Üzülerek belirtmeliyim ki şubat ayında yapacağımız belgesel gösterimi için yapılan bir belgesel bulamadık. Bu belgeseli kendi imkanlarımızla hazırlamaya çalışacağız. Bir çok değeri bulunan Giresun için sadece iki belgeselin yapılması üzücü ve bu duyarsızlık bizleri üzüyor. Bu nedenle biz kendi imkanlarımızla birşeyler yapmaya çalışacağız. Bugün izleyeceğimiz Topal Osman Ağa belgeseli GÜ öğretim görevlisi gazeteci yazar Ahmet Gürsoy tarafından hazırlanmıştır. Ahmet Hocama bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum ve iyi seyirler diliyorum. dedi. Belgeseli izleyenler, Topal Osman Ağa’nın Giresun Rum Okuluna asılan Yunanistan Bayrağını indirip Türk bayrağını asması, Yarbaylık rütmesi ile 47. Alayın komutanı ilan edilmesini salonun tamamı alkışladı. Anahtar Kelimeler: Beykozlu Giresunlular Derneği dernekler beykoz fuat kuş topal osman belgesel giresun https://beykozguncel.com/3972-milli-mucadelenin-kahramani-topal-osman-aga.html