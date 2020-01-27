Ermeni Soykırımı Müze Enstitüsü, Kilikya’nın kahraman savaşları konulu konferansa ev sahipliği yapacak – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nün arşiv uzmanı Gohar Khanumyan’ın medya mensuparına açıkladığına göre, Ermeni Soykırımı Müze Enstitüsü Vakfı 16-17 Nisan tarihlerinde “Ermeni Kilikyası için savaş. I. Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra Kilikya ve Kilikya Ermenileri (1918-1921)” başlığında bir konferans düzenleyecek. Konferans, Kilikya savunma savaşlarının yüzüncü yılına adanmıştır.

Khanumyan’a göre, müze sergisinde insan kaderlerini anlatan benzersiz sergiler yer alacak. “Sergide son yıllarda toplanan eşyalar ve kartpostal örneklerini de kullanacağız.” Gohar Khanumyan dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu

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