Darbeci Sisi’ye Hristiyanlığın sembol ödülü

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Almanya’da bir sanat evinin Aziz George(Corç) Nişanı’nı bu yıl Mısır diktatörü darbeci es-Sisi’ye vereceğini açıklanması ülkede tartışmalara neden oldu. Biz de Aziz Corc ile Sisi arasında ne ilişki var onu irdeleyelim.

Almanya “Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?” tartışmasını yaşıyor.

Tartışmaya sebep olan ise Semper Opera Balosu…

Dresten’de tarihi bir kültür evi diktatör Sisi’ye “Aziz George Nişanı” verme kararı aldı. Bu tartışmaları beraberinde getirdi. Neden mi?

Önce Aziz Corc hakkındaki bilgilere bakalım.

Aziz George(Corc), Hristiyan mitolojisinde kendini Hz İsa yolunda savaşmaya adayan bir kahramandır.

Hristiyanlığın Anadolu’da yayıldığı yıllarda Hz İsa’ya iman eden Aziz Corc gizli bir şekilde dinini yaşayan bir Roma generali idi.

Putperest imparator Hz İsa’ya iman eden tüm müminlerin tutuklanması için emir çıkarında Aziz Corc bu emre uymadı ve kendi denetimindeki topraklardaki din kardeşlerine ihanet etmedi ve onları tutuklamadı. Bunun üzerinde Roma putperest devleti Aziz Corc’a inanılmaz işkenceler yaptı. Anlatıma göre yıllarca işkence edildiği halde Aziz Corc öldürülemedi.

AZİZ GEORGE İLE SİSİ ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MI?

Aziz Corc din kardeşlerine ihanet etmediği için korkunç işkencelere uğrarken Sisi’nin tüm uygulamaları ihanet değil midir?

Keza Aziz Corc, Hz İsa’ya iman ettiği için acılar yaşarken Hz Muhammed’e iman ettiği için işkenceler gören, katledilen İhvan mensupları mıdır yoksa Sisi midir?

Sonra sormak gerekmez mi Sisi Aziz Corc’u mu temsil ediyor yoksa Roma putperest imparatorunu mu?

Gelelim Nişan meselesine öyle yaz Aziz Corc’u tanıdık. Peki bu aziz adına nişan verme nereden çıktı?

Bu bir Rus adeti..

Aziz George Nişanı yabancı bir devletin saldırısına karşı üstün savunma başarısı gösteren üst düzey subaylara verilen bir Rus nişanıdır.

Bir Alman dergisi Hristiyanlığın azizi adına verilen bir ödülü neden adı Abdulfettah olan birine verir.

Peki Sisi Mısır halkını herhangi bir dış tehdide karşı korudu mu?

Hayır! Hatta Mısır’ı dış tehdide açık hale getirdi.

O halde Sisi kim için üstün bir başarı kazandı?

Sanırım bu sorunun yanıtını yazmaya gerek yok değil mi?

https://dogruhaber.com.tr/haber/638379-darbeci-sisiye-hristiyanligin-sembol-odulu/

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