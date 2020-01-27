 İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

27 Ocak

2020-01-27

Bugün 2. Dünya Savaşı´nda Naziler tarafından gaz odalarında katledilen 6 milyonu anıyoruz.

Nazilerin en büyük, yaklaşık 1,1 milyon kişiye mezar olan Polonya’daki konsantrasyon kampı  Auschwitz, 27 Ocak 1945’te SSCB’nin Kızıl Ordusu tarafından özgürlüğüne kavuşturulmuştu.  Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1 Kasım 2005 tarihinde 60/7 No’lu kararı 27 Ocak’ı Holokost Kurbanlarını Anma Günü ilan etti.   

2. Dünya Savaşı’nda Almanya’daki Nazi iktidarı yaklaşık 6 milyon Yahudi’yi ve binlerce rejim karşıtını bu kamplarda, gaz odalarında yok etti.

http://www.salom.com.tr//haber-113353-27_ocak.html

Yayımlanan kategori: Haber ve Türkçe

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: