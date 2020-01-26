Yurtdışına kaçan Sevan Nişanyan: Elazığ Türkiye’nin tecavüz kültürü en gelişkin kenti

İzne ayrıldığı İzmir Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim olmayan, daha sonra Avrupa’ya geçtiği öğrenilen yazar ve dilbilimci Sevan Nişanyan, Elazığ’da meydana gelen depremle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Elazığ Türkiye’nin en bağnaz, en cahil, en paranoyak, cinsel saplantılı, tecavüz kültürü gelişkin kentidir” ifadelerini kullandı.

Nişanyan, dün 6,6 büyüklüğündeki sarsıntıyla sallanan ve en az 22 kişinin hayatını kaybettiği kentle ilgili paylaşımında “Gasp edilmiş emlak üzerine kuruludur, inkar edilmiş kimliklerden örülü bir hapishanedir. İdolü Mehmet Ağar’dır. Çocuklara yazık tabii, onlar suçsuz” dedi.

Depremle ilgili paylaşımında “Cinsel saplantılı” ifadesini kullanan Nişanyan, danışmanını taciz ettiği iddiasıyla yargılanan ve ceza alan psikoterapist Murat Paker’in savunmak için paylaştığı iletide, “Sekiz yıldır ‘terapi’ adı verilen iç dökme seanslarına gidip mahreminizi paylaştığınız birinin, faraza, en kötü ihtimalle, size ‘yürümesi’ yahut öpmeye kalkması, yahut çükünü çıkarıp göstermesinin vereceği net zarar nedir?” demişti.

https://tele1.com.tr/yurtdisina-kacan-sevan-nisanyan-elazig-turkiyenin-tecavuz-kulturu-en-geliskin-kenti-123102/

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