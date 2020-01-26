Sevan Nişanyan’dan Elazığlılara iğrenç sözler

Hapishane firarisi eski Taraf gazetesi yazarı Sevan Nişanyan, 6.8 büyüklüğünde bir deprem yaşayan Elazığlılara bu acı günlerinde alçakça sözlerler hakaret etti.

Eski Taraf gazetesi Ermeni yazarı Sevan Nişanyan, 29 kişinin yaşamını yitirdiği Elazığ depreminin ardından Elazığlı vatandaşlarla dalga geçip hakaret yağdırdı.

Nişanyan, sosyal medya hesabından yaptığı alçak paylaşımında, “Elazığ Tr’nin en bağnaz, en cahil, en paranoyak, cinsel saplantılı, maddi ve manevi tecavüz kültürü gelişkin kentidir. Gasp edilmiş emlak üzerine kuruludur, inkar edilmiş kimliklerden örülü bir hapishanedir. İdolü Mehmet Ağar’dır. Çocuklara yazık tabii, onlar suçsuz.” dedi.

https://www.trhaberler.com/sevan-nisanyandan-elaziglilara-igrenc-sozler-haber-537757