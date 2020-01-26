Firari Sevan Nişanyan’dan Elazığ hakkında çirkin sözler

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Eski Taraf gazetesi Ermeni yazarı Sevan Nişanyan, 29 kişinin yaşamını yitirdiği Elazığ depreminin ardından Elazığlı vatandaşlarla dalga geçip hakaret yağdırdı.

Nişanyan, sosyal medya hesabından yaptığı alçak paylaşımında, “Elazığ Tr’nin en bağnaz, en cahil, en paranoyak, cinsel saplantılı, maddi ve manevi tecavüz kültürü gelişkin kentidir. Gasp edilmiş emlak üzerine kuruludur, inkar edilmiş kimliklerden örülü bir hapishanedir. İdolü Mehmet Ağar’dır. Çocuklara yazık tabii, onlar suçsuz.” dedi.

PERYGAMBER EFENDİMİZ’E DE HAKARET ETMİŞTİ Hakkında 9 ayrı suçtan 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Nişanyan, 3 yıl tutuklu kaldığı Foça Açık Cezaevi’nde izinli çıkıp bir daha dönmeyerek firar etmişti. Yurt dışına kaçan Nişanyan, daha önce de Hz. Muhammed’e ve kutsal değerlere hakaretler yağdırmıştı. Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2020, 00:47

https://www.habervakti.com/gundem/firari-sevan-nisanyan-dan-elazig-hakkinda-cirkin-sozler-h93342.html

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