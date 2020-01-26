Ermenistan Dışişleri Bakanlığından Türkiye’ye taziye mesajı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Türkiye’de yaşanan şiddetli depremden dolayı üzüntüsünü ifade ederek resmi telegram hesabından taziye mesajı yayınladı.

Türkiye’de 24 Ocak saat 20.55’te Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan şiddetli bir sarsıntı yaşandı. Kandilli verilerine göre, deprem 6.8 büyüklüğünde meydana geldi. Kilis’ten Samsun’a Irak’tan Suriye’ye kadar çok büyük bir bölgede hissedilen deprem, Elazığ ile Malatya’da yıkıma neden oldu. Şimdiye kadar yapılan açıklamasına göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 35’a yükselirken, yıkılan bina sayısının ise 72 olduğu belirtildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı bu üzücü haberi aldıktan sonra yaptığı açıklamada “Bu korkunç depremde hayatı kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyip derin üzüntümüzü ifade ediyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz ve hasar gören bölgelerin en kısa zamanda ayağa kalkmasını temenni ediyoruz” sözlerine yer verildi.

ERMENİ HABER AJANSI

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