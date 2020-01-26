“Demir Yumruk” hayatını kaybetti

25.01.2020

Türkiye’nin ilk profesyonel milli boksörü olan “Demir Yumruk” lakaplı Ermeni asıllı efsane sporcu Garbis Zakaryan, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye’nin ilk profesyonel milli boksörü olan “Demir Yumruk” lakaplı Ermeni asıllı efsane sporcu Garbis Zakaryan, 90 yaşında hayatını kaybetti.

24 yaşında Türkiye’nin ilk profesyonel boksörü olan Zakaryan, Galatasaray’da İstanbul ve Türkiye amatör şampiyonu oldu. Efsane boksör, 22 yıllık kariyerinin ardından 1966 yılında boks kariyerine son verdi.

Ermeni asıllı boksör yaptığı bir açıklamada, “ölünce beni Türk bayrağı ile toprağa verin” demişti.

https://odatv.com/demir-yumruk-hayatini-kaybetti-25012046.html

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