Til Temir’de şiddetli çatışmalar

Til Temir’e saldıran Türkiye ve ÖSO gruplarıyla Süryani Askeri Meclisi savaşçıları arasında sert çatışmalar gerçekleşiyor Çatışmalarda 14 Türk askeri ve ÖSO üyesinin öldürüldüğü öne sürüldü. Yerel kaynaklar ayrıca, ÖSO’ya ait doçka yüklü bir aracın imha edildiği ve yüklü miktarda cephaneliğin de ele geçirildiği bildirdi. Bu arada, ÖSO’nun Rus askeri polisi noktalarının bulunduğu Til Temir’in Mezreya Çêlekan köyü etrafını topçu atışlarıyla bombaladığı kaydedilirken, Um el-Keyf köyünün de topçu atışı altında olduğu belirtildi. Aynı saatlerde Girê Spî’nin Til Bedirxan köyü de topçu atışlarıyla bombalıyor, Efrîn’in Şerawa ilçesinde Türkiye’ye ait keşif uçaklarının hareketliliği yaşanıyor. Yeni Yaşam Gazetesi