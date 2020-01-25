Kaybolan gelecek

Evrensel BİLGİN

Anadolu’nun kadim şehri Mardin’de dokuz yaşında bir çocuk. Adı, Jiyan Temel. Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF) her yıl düzenlediği Türkiye Küçükler Şampiyonasında 7 ve 8 yaşlarında iki defa ulusal takım sporcu havuzuna girmiş. Memur olan annesi, hâlâ geçen yılki şampiyonaya katılmak için çektiği banka kredisini ödemeye çalışıyor. Ailesi bu yıl da Jiyan’ın Küçükler Şampiyonasına katılabilmesi için kaynak bulmak adına Valiliğe başvuruyor. Mardin Valiliği turnuvadan önceki çarşamba günü olumlu yanıt vererek yardımcı olacaklarını söylüyor. Aile sevinçli, Jiyan mutlu. Anne aynı gün turnuvaya kayıt yaptırmak için TSF turnuva organizatörünü arıyor. Organizatör, kayıtların sona erdiğini söyleyerek kayıt yapamayacağını, pazar günü başlayacak turnuva için eşlendirmelerin yapıldığını söylüyor ki, bu mümkün değil. Çünkü turnuva tüzüğünde sporcu listelerinin ilan tarihi bu telefon konuşmasından üç gün sonra. Ve Jiyan bürokrasiye kurban ediliyor. TSF Yönetim Kurulu, bu gibi sporcular için başvuru tarihini birkaç gün daha uzatabilirdi, yapmadı.

IRKÇI YAKLAŞIMA FIDE’DEN CEZA, TSF’DEN ÖDÜL

5 ay önce yazdığım ‘’Çile Bülbülüm Çile’’ başlıklı yazımda FIDE’nin TSF Hakkında soruşturma açtığını ifade etmiştim. TSF’nin Temsilcilikler Koordinasyon Kurulu Başkanı Mustafa Eroğlu, Sivas Buruciye Açık Satranç turnuvasına kayıt yapan Ermeni WIM Maria Gevorgyan’ın Azerbaycanlı sporcular tarafından istenmediğini iddia ederek turnuvaya katılmasını engellemişti. FIDE’nin 24 Kasım tarihinde aldığı karar TSF ve Mustafa Eroğlu’na tebliğ edildi.

Ermeni sporcunun oynatılmaması için Azerbaycanlı sporcuların dilekçe verdiğini ifade eden Eroğlu, bu dilekçenin varlığına dair hiçbir kanıt sunamadı. Azerbaycan Satranç Federasyonu, konuyla hiçbir alakalarının olmadığını ve bu durumu tasvip etmediklerini, ayrıca Mustafa Eroğlu’nun kendisinin hazırladığı ve Ermeni sporcunun turnuvada istenmediği şeklindeki dilekçeyi Azerbaycanlı sporculara imzalatmak için baskı yaptığını ifade etti. Eroğlu, savunmasında bu iddialara da cevap veremedi.

FIDE Etik Komisyonu, ulusal, politik, ırksal, sosyal, dini veya cinsiyetçi ayrımlara karşı olduğunu belirterek Mustafa Eroğlu’nun görevini tarafsız ve sorumlu olduğu şekilde yerine getirmediği, ırkçı ve ayrımcı davrandığı gerekçesiyle suçlu olduğuna karar verdi. Buna göre Mustafa Eroğlu uluslararası tüm organizasyonlarda uygulanmak üzere 12 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

Ne var ki, tebliğin üstünden henüz bir ay geçmesine rağmen TSF Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında üçlü krize neden olan Mustafa Eroğlu’na, bugün sona erecek olan Türkiye Küçükler Şampiyonasının Kriz Merkezi Sorumlusu olarak görev vererek adeta ödüllendirdi.

HAFTANIN OYUNU

Tata Steel turnuvasında Magnus Carlsen ile Nikita Vitiugov arasındaki oyunda Vitiugov 30. hamlede oyunu terk etti, diyagram. Beyaz: Şg1,Vh1,Ke1,Fe3,Fd5,Af5,a3,b2,c2.e4,f2,g3,g4. Siyah: Şg8,Vc7,Kd8,Fc8,Ff8,Ae6,a6,b5,c5,e5,f6,g5,h6. Peki, siyah, taşların eşit olduğu bu konumda neden terk etmiş olabilir?Reklam

Görsel: Evrensel Bilgin

Çünkü siyah taşlar adeta felç durumda ve maddi kayıplar çok yakın. Örneğin tehdit altındaki h6 piyonunu korumak için yapılacak hamlelere bakalım. Analiz: 30…Vh7 31.Vf3 Şh8 32.Şg2 Ac7 33.Axh6 Axd5 (33…Fxh6 34.Vxf6+; 33…Vxh6 34.Kh1) 34.exd5 Şg7 35.Fxg5 Vg6 36.Fc1 Fb7 37.c4 bxc4 38.Kd1 Şh7 39.Af5 beyaz çok üstün. Ya da, 30…Şh7 31.Vh5 Fg7 32.c3 Af8 33.b4 cxb4 34.cxb4 Fe6 35.Kc1 Vd7 36.Kc6 Fxd5 37.exd5 Vxd5 38.Kxf6 beyaz kazanır.

https://www.evrensel.net/yazi/85593/kaybolan-gelecek

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