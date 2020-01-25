DEPREMİN SEBEP OLDUĞU ACIYI PAYLAŞIYORUZ

Elazığ’da 24 Ocak 2020 tarihinde vuku bulan deprem bir kez daha deprem ve üzücü sonuçları için acı hissetmemize sebep olmuştur. İstanbul’da da 1999 yılında gerçekleşmiş olan depremi ve sonuçlarını hala hatırlamaktayız.

Bu kez, deprem Malatya, Sivas ve Samsun gibi çevre illerimizde de hissedilmiş, sarsıntılar komşu Suriye, Gürcistan ve Ermenistan’a kadar ulaşmıştır.

Bu vesileyle dualarımızı milyonlarca insanın duaları ile birleştiriyor ve yaralılar için acil şifalar diliyoruz. Can kayıpları yaşayan ailelerin de acılarına ortak oluyor, hayatını kaybetmiş olanlara Allah’tan rahmet ve geride kalanlara da teselli diliyoruz.

Kadasetli Patrik Hazretleri deprem sebebiyle sıkıntıya uğrayanların güçlenebilmesi için en kalbi dilekleri ile dua etmektedir.

PATRİKLİK SEKRETERYASI

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