Balat’ta filmleri aratmayan operasyon! Kiliseden tarihi eser çalan hırsızlar yakalandı

İstanbul Balat’ta bir kilise içerisindeki değerli tabloyu kazı yaparak çaldıktan sonra satmaya çalışan şüpheliler, polis operasyonuyla yakalandı.

Mürselpaşa Caddesi’nde bulunan kilisenin içerisinde kazı yapıldığı ve maddi değeri çok yüksek olduğu belirtilen bir tablonun çalındığı ihbarı üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Geniş çaplı araştırma başlatan ekipler, Hakan Ç. isimli bir kişinin Ayvansaray’da bulunan bir antika dükkanına, çalınan tabloyu satmaya çalıştığını belirledi.

Antikacı üzerinden Hakan Ç. ile randevu ayarlandı. Buluşma adresine gelen şüpheli, antika dükkanı sahibine tabloyu göstermek için bir pasajın çatı katına götürdü. Antikacıyı ve şüpheliyi takip eden polis, çatı katına operasyon düzenledi.

Operasyonda ele geçirilen eser.

Operasyonda Hakan Ç. ve Bayram T. gözaltına alınırken, tarihi eser değerindeki tablo polis tarafından koruma altına alındı.

Yakalanan şüphelilerden Bayram T.’nin ifadesine başvuran polis, tabloyu kiliseden Selim Semihcan Ö. ve Sefa B. isimli kişilerle birlikte kazı yaparak çaldıklarını belirledi. Selim Semihcan Ö. ve Sefa B. de gözaltına alındı. Yakalanan ve olayla ilişkisi olduğu belirlenen 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/balatta-filmleri-aratmayan-operasyon-kiliseden-tarihi-eser-calan-hirsizlar-yakalandi-5587886/

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