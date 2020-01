Yönetmen Paolo Sorrentıno “The New Pope” dizisini anlattı: John Malkovic inanılmaz bir oyuncu

Dizi haberleri ve röportajları yayımlayan Episode Dergi, yeni sayısında ünlü İtalyan Yönetmen Paolo Sorrentino ile “The Young Pope” dizisinin yeni sezonu “The New Pope” üzerine bir röportaj yaptı.

Paolo Sorrentino’nun senaristi ve yönetmeni olduğu “The New Pope”ta Jude Law, John Malkovic, Cécile de France’ın aralarında olduğu isimler rol alırken, Sharon Stone ve Marilyn Manson da konuk oluyor.



“The Young Pope” yalnızlık üzerineydi; “The New Pope” için ne söyleyebilirsiniz?



Her şey yalnızlık üstüne. Dünyada her şey yalnızlık ekseninde dönüyor, insanların hepsi öyle olmadıkları konusunda kendilerini kandırdıklarında bile yalnız. Bu sebeple her anlatı bir yalnızlık anlatısıdır fakat “The Young Pope”, daha çok karakterlerin tasviri üzerineyken ikinci sezonda bana da sürpriz oldu ama bazı olaylar da var ki genelde olay örgülerini dışlama, marjinalleştirme eğilimindeydim. Burada ise temel işlevleri var. Bu dizide daha fazla olay var fakat yalnızlık, insan olmanın şartı özellikle de kilise gibi bir yerde. Kilisede tam da bu yalnızlık hissinden ötürü Tanrıya sığınılıyor.



John Malkovich’in canlandırdığı Sir John Brannox’u seçmenizde neler etkili oldu? Malkovich, karakteri nasıl yorumladı?

Çok başarılı oldu. Malkovich’i istedik çünkü o, bir anda pek çok fikir ortaya atan bir insan ve oyuncu. Aynı zamanda karizma ve otorite de barındırıyor. Bizim de bu karakteri yaratmamız için ihtiyacımız olan buydu. Bir önceki Papa’nın temsil ettiği gençlik, yakışıklılık ve önyargının aksine Vatikan tam tersi karizma ve otoriteyi seçmeyi tercih ediyor. John Malkovich kendiliğinden bu niteliklerle gelen bir adam. Benim gözümde belli bir ürkütücülüğü uyandıran biri olduğu için öncelikle onu seçtik ve tabii ki inanılmaz bir oyuncu olması sebebiyle böyle uzun bir anlatının sorumluluğunu üstlenebileceğini düşündük.



Sir John Brennox tam olarak kim ve güçlü / güçsüz yönleri neler?



Her insan gibi güçlü yönleri herkes tarafından gözlemlenirken güçsüz yönlerini içinde yaşıyor. Güçlü yönü; büyük bir sakinliğe, ağırlığa sahip olup orta yol olarak adlandırdığı yöntemle büyük ölçüde teoride ve manen taviz vererek sorunları çözümleyebilmesi. Güçsüz yönü ise son derece özel. Yaşadığı acı olaylar onu güçsüzleştiriyor. Bu iki çelişkili yön de karakterin patlamasına sebep oluyor, olmalı.

