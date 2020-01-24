Tarihe kepçe vuruldu!

Mardin’in Artuklu tarihi dokular zarar verilmeye devam ediliyor

Mardin’in Artuklu ilçesinde kayyum yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından “Cumhuriyet Meydanı Tasarım Projesi” adı altında başlatılan çalışma, 23 Şubat 2019’da durduruldu. Belediyenin, “İhale yapılacağı” gerekçesiyle durdurulduğunu savunduğu, ancak Süryani Cemaati’nin bölgede Tarihi Kapuçin Kilisesi, Meryem Ana Süt Kuyusu ile Hıristiyan ve Müslümanlara dair mezar kalıntılarının bulunması nedeniyle durdurulduğunu belirttiği çalışmalar, Ekim 2019’da yeniden başlatıldı. Halen devam eden çalışmalar sırasında bölgeye ilk beton da geçtiğimiz aylarda döküldü. Konuya dair HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in 3 Kasım 2019’da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle Meclis’e verdiği soru önergesine cevap verildi. Bakanlık, verdiği cevapta projenin 2863 Sayılı Yasanın 57. maddesi gereğince Urfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun gündeminde görüşüldüğünü belirterek, “Proje yapılacak alan Kentsel Sit Alanında yer aldığından Kurulca bir kazı veya bilimsel rapor istenmemiştir”ifadesine yer verdi. Bakanlık, projenin Belediye Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetleme Bürosu (KUDEB) denetiminde yapıldığına belirterek, “Cumhuriyet Meydanı’na ilişkin Kurul Müdürlüğü’ne iletilen araştırma veya bilirkişi raporu bulunmamaktadır” dedi.

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Bilirkişilere danışılmalı

Bakanlığın cevabına dair konuşan Çelik, Cumhuriyet Meydanı’nın Süryaniler ve bütün halklar için önem arz eden bir yer olduğunu ve Kültürel Miras alanı olduğunu söyledi. Meydanın Kentsel Sit Alanı ve Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içinde yer aldığını kaydeden Çelik, yakın tarihe kadar kültürel varlık değerinin kaynaklarda açıkça belirtildiğini ifade etti. Bölgede yapılan alt yapı ve kazı çalışması projesinin uygulama izninin herhangi bir araştırma yapılmadan ve bilirkişiye danışılmadan verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Çelik, Bakanlığı göreve çağırdı.

MARDİN

Yeni Yaşam Gazetesi

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