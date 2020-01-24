“ŞEHİT BAŞKONSOLOSUMUZ VE KALİFORNİYA ERMENİ LOBİSİ”

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24 Ocak 2020

Türkgün Gazetesinin yazarlarından Elnur Paşa, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’un 1982 yılında şehit edilen Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan’ın katili Hampig Sasunyan’ın şartlı tahliyesi kararını ve Ermeni Lobisi ile ilişkilerini değerlendirdi.

Paşa, “Şehit başkonsolosumuz ve Kaliforniya Ermeni lobisi” yazısında, Kaliforniya Valisi Newsom’un destek aldığı kişileri ve siyasi kariyerinin akrabalık ilişkileri ile güçlendiğini belirtti. Paşa aynı zamanda, Türk karşıtlığı ile bilinen kişilerin kendi ekibinde yer alması ve Ermeni Lobisi ile sıkı ilişkileri olması sebebiyle, Newsom’un açık bir Türk düşmanlığı yaptığını vurguladı.

Paşa’nın yazısının tam metni şu şekilde:

“Gavin Newsom ismi, 1982 yılında şehit edilen Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan’ın katili Hampig Sasunyan’ın şartlı tahliyesi kararının ardından tekrar gündeme geldi.

Gavin Newsom’un biyografisine, kısaca göz atmakta fayda var. Kaliforniya Valisi olmadan önce San Francisco Belediye Başkanı olan Newsom’un, politik hayatında şanslı velet olduğunu söyleyebiliriz. Bir zamanlar iş adamı ve Amerika’nın etkili figürlerinden sayılan ve 60. Amerikan Meclis Başkanı Nancy Pelosi’in kayınpederi olan Ron Pelosi ile evli olan teyzesinin desteğinden de mahrum kalmayan Newsom, gençlik zamanlarından itibaren parlatıldı. Aktif siyasi hayata eski San Francisco Belediye Başkanı Willie Brown’ın yanına yerleştirilerek başladı. Seçim kampanyasında ‘gönüllü’ çalışmaya başlayan Newsom, Brown seçildikten sonra kritik görevlere getirilir. Kendisini ‘sosyal liberal’ olarak tanımlayan Newsom, siyasetteki ilk günlerinden itibaren basının dikkatini üzerine çekmeyi becerir. Eşcinsellere evlilik vesikası verilmesi ve eyalet genelinde esrar kullanılmasının legalleştirmesi ona bağlıdır. Hatta Adalet Bakanı ve Trump’a mektup yazarak marihuana üreticisi firmalara karşı daha az önleyici yasalar getirilmesi konusunda ricada bulunmuştur. Plumpjack şarap fabrikalarının sahibi olan Newsom, esrar üreticilerinin de adeta gönüllü lobicisi gibi hareket ediyordu. Ayrıca Ermenistan’a resmi ziyaretlerde bulunan Newsom’un yardımcısı Yunan asıllı Demokrat Partili Eleni Kounalakis, Türk karşıtlığıyla da bilinen bir isim.

Siyasi ve ticari hayatına düşkün olan Newsom, başarılı olmasının yolunu lobilerle çalışmakta görüyor. İşin ucunda zafer olduğu sürece bütün tekliflere açık olan Newsom’un Ermeni lobisiyle içli dışlı olması sır değildir. Ermeni lobisine yakınlığıyla tanınan Newsom’un en büyük destekçisi ise Taşnak Ermenilerin çatı kuruluşu olan ANCA’dır. ANCA aynı zamanda Newsom’un yardımcısı Kounalakis’e de kesintisiz destek vermiştir.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Dışişleri Bakanı Mnatasakayan ile ABD seferi zamanı New York’ta görüşen Newsom, ‘ticaret ve yatırım geliştirme antlaşması’ imzalıyor ve Kaliforniya eyaletinde ‘ticaret ve hizmetler masası’ kurulmasına dair söz veriyor. Görüşmede yaptığı konuşmasında ise ‘Kaliforniya, Ermeni milletinin zengin mirasını paylaşabildiği için şanslıdır. Bu anlaşma Kaliforniyalı ve Ermeni girişimciler için yeni yatırım firsatlarının doğmasını sağlayacak, aralarında daha kuvvetli bağların oluşmasına vesile olacaktır.’ cümlesini kuruyor.

Hızını alamayan Newsom, Ermeni-Amerikan Müzesi’ne destek için Kaliforniya eyalet bütçesinden 5 milyon dolar aktarılmasına onay veriyor. Müzenin yapımının bitmesinin ardından, sözde soykırım iddalarını dillendirilecek en etkin kurum haline getirileceği de şimdiden belli oluyor. Newsom ise ‘Ermeni – Amerikan Müzesi’nin projesinin sergilediği gelişim ve vizyonu gördüğümüzde adeta yeniden doğmuş gibi olduk’ demektedir.

Sık sık Ermenilerin lehine ve Türklerin aleyhine olan yasalarla meydana çıkan Newsom, AB 1320 Yasası’nın ( Türk Bonolarına Yatırımı Yasaklama Yasası) mimarlarından biridir. Yasanın metninde ‘Türklerin 1.5 milyon Ermeni’yi soykırıma uğratmış olması ve bu suçu hâlâ inkar etmesi sebebiyle bir yaptırım olarak bu yasanın geçirildiği’ açıkça yazıyor. Yasanın imzalandığı günkü konuşmasında ‘Kaliforniya, Ermeni soykırımı zamanı hayatını kaybeden 1.5 milyon Ermeni’nin yanındadır. AB, 1320 Yasası’nı bugün imzalamaktan büyük kıvanç duyuyorum’ sözlerini söyleyen Newsom’un diplomatımız Kemal Arıkan’ı şehit eden Sasunyan’ın şartlı tahliyesi kararına da şaşırmamak lazım. Aslında karşımızda duran Newsom değil, merak ve çıkar politikası üzerine saltanatını kuran Kaliforniya Valisi’nin zaaflarını iyi bilen ve iyi kullanan bir lobiyle karşı karşıyayız.”

https://qha.com.tr/haberler/sehit-baskonsolosumuz-ve-kaliforniya-ermeni-lobisi/149922/

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