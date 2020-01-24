Putin şakalarına soruşturma açılan Rus komedyen: ‘Espri yapıyorum, bana terörist diyorlar’

Rusya’da bir komedyen Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hristiyanlık inancıyla alakalı yaptığı şakalardan dolayı hakkında soruşturma açılınca yurt dışına kaçtı. Komedyenin “hakaret” suçlamasıyla bir yıla kadar hapis cezası alması gündemde.

Gelişmeleri yurt dışından takip eden komedyen Aleksandr Dolgopolov duruma tepki gösterirken, Rusya İçişleri Bakanlığı, komedyenin gösteri yaptığı mekana yazılı bildiri göndererek Putin ile alakalı bazı esprilerde tam olarak ne denilmek istendiğini sordu.

Komedyenin 2019 yılında Vladimir Putin ile ilgili yaptığı şakalar arasında; “Putin vatandaşlarından lavların üzerine atlamayı isteseydi ne olurdu sizce? Aman tanrım, nereden lav bulacağız ki? Bahçemizde hiç lav yok. Ne yapmamız lazım bilge lider?” dediği öğrenildi.

Ülkeyi terk etmeden önce bir gösterisi de iptal edilen 25 yaşındaki komedyen duygularını sosyal medya hesapları üzerinden dile getirirken, “İki sene önce köydeki serseriler beni neredeyse öldürüyordu. Şimdi ise tüm ülke beni kovalıyor” mesajını paylaştı.

Twitter hesabından da açıklama yapan Dolgopolov, “Tehdit edildim, polis bir şey yapmadı. Kız arkadaşım bir sapık tarafından rahatsız edildi, polisten yine ses yok. Şimdi bir espri yapıyorum ve bana terörist damgası vuruyorlar” dedi.

Dolgopolov, ayrıca Moskova’da Big City adlı bir barda yapacağı gösteriden önce kimliği belirsiz bir kişi tarafından takip edildiğini ve mekana ne zaman varacağıyla ilgili bilgi alarak gösterisini iptal ettirdiğini de sözlerine ekledi. Rusya’daki bazı komedyenler ortak bir bildiri yayımlayarak, Dolgopolov’a destek verdi. Yuri Khovansky adlı Rus komedyen, “Herkesin kendine has bir mizah anlayışı vardır. Ancak şu konuda hepimiz mutabıkız: Bir komedyene yaptığı şakalardan dolayı ceza veremezsin.” sözlerini paylaştı.

Komedyen Dolgopolov, yaptığı şakalardan dolayı “hakaret” ettiği gerekçesiyle suçlu bulunursa, 300 bin ruble (26.000 TL) para, kamu işi yapma ya da bir sene hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Euronews

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