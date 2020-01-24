Papa’dan Türk Yahudi profesöre Vatikan’da görev

Papa’dan Türk Yahudi profesöre Vatikan’da görev

Papa Francis, Ekonomist Prof. Dani Rodrik’i Vatikan Akademisine öğretim üyesi olarak seçti.

İstanbullu 62 yaşındaki ekonomist Dani Rodrik, 1982 yılından beri Harvard Üniversitesinde de ekonomi politikası dersleri veriyor. Vatikan’dan salı günü yapılan açıklamada Prof. Dr. Rodrik’in Vatikan Sosyal Bilimler Akademisinde iktisat ve ekonomi dersleri vereceği kaydedildi. Rodrik’in uzmanlık alanı, küreselleşme, uluslararası ekonomi, politik ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği.

1994 yılında kurulan Vatikan Akademisinin bir misyonu da sosyal bilimlerde uzmanlaşmayı teşvik etmek. İtalyan iktisatçı Stefano Zamagni tarafından yönetilen akademide birçok milletten öğretim üyeleri din ayırımına bakılmaksızın dersler veriyor.

Şalom Gazetesi

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