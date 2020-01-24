İsrail Kudüs surları üzerinde Ermenice yazı yazdırıp Ermenistan bayrağını dalgalandırdı (video)

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisian çalışma ziyareti için bulunduğu İsrail’de İsrail devleti tarafından sıcak bir ortamda karşılandı.

Ermenistan Cumhurbaşkanının şerefine Kudüs surları üzerinde Ermenistan bayrağı dalgalandırıldı ve yanında Ermenice ‘Hoş geldiniz’ yazısı yer aldı.

Hatırlanacağı üzere İsrail Parlamentosunda (Knesset) Ermenistan Cumhurbaşkanını Knesset Başkanı Yuli-Yoel Edelstein ve onun eşi İrina Nevzlin ağırladılar.

Knesset Başkanı Yuli-Yoel Edelstein görüşmede “Bizim için ülkemizde sizi ağırlamak büyük onurdur. Her ne kadar hüzünlü bir olay çerçevesinde görüşüyorsak yine de ziyaretiniz için çok mutluyuz” ifadelerini dile getirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/01/24/İsrail-Kudüs-Ermenistan-bayrağı/174471

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...