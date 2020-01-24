Batı’da Tarih Boyu Ermeni Yerleşimleri’nin 3. Semineri Yapıldı

Türkiye Ermeni Katolik Başepiskoposluğu Kültür Etkinlikleri kapsamında Başepiskopos Levon Zekiyan tarafından düzenlenen “Batı’da Tarih Boyu Ermeni Yerleşimleri ” konulu seminerlerin üçüncüsü gerçekleştirildi.

Başepiskopos Levon Zekiyan’nın sunumuyla gerçekleşen bu üçüncü seminerde; “Yeni Çağı şekillendiren gelişmeler, Rönesans, Aydınlanma, Fransız İhtilali, Yeni kapitalizm ve serbest pazarın başlangıç süreci, 16. ve 17. yy.’da Ermenilerde büyük sermayenin yeni temsilcileri olan; Hocalar ve Çelebilerle, Safevi İmparatorluğunda Hoca Nazar ve Hoca Safar ile Osmanlı’da Sarraflar ve Amiralar gibi konu başlıkları ele alındı.

Rahipler, din adamları, tarih severlerin ve cemaatin katılımıyla izlenen bu üçüncü seminerle; Ermeni Katolik Başepiskoposluğu Kültür Etkinlikleri kapsamında Düzenlenen “Batıda Tarih Boyu Ermeni Yerleşimleri” konulu seminerler, tamamlanmış oldu.

https://haber.sat7turk.com/batida-tarih-boyu-ermeni-yerlesimlerinin-3-semineri-yapildi/

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