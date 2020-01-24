Azerbaycan, eski Rum Vekilin tutuklanarak iadesini talep etti

Burhan Canbaz

Azerbaycan hükümeti Interpol aracılığıyla Rum yönetiminden, Dayanışma Hareketi Başkanı ve eski Avrupa Milletvekili Eleni Theoharus’un Dağlık Karabağ’a Ermenistan üzerinden yasadışı giriş yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak iadesini talep etti.

Alihtia ve diğer gazeteler Theoharus’a gerek Rum makamlarının gerek Lüksemburg ve Brüksel gibi yabancı kaynaklardan, Azerbaycan hükümetinin tutuklanmasını ve iade edilmesi talep ettiği konusunda bilgi verildiğini yazdı.

Habere göre Dayanışma Hareketi tarafından yapılan açıklamada Azerbaycan’ın iade talebinin Rum makamlarına bir hafta önce ulaştığı, Rum yönetiminin bu talebi reddettiği, iade edilmesi halinde Theoharus’un 5 yıla kadar hapis cezası alabileceği kaydedildi.

Rum tarafında bir tehlike kalmamış olmasına rağmen Theoharus’un başka ülkelerde tutuklanma riski altında olduğuna dikkat çekilen haberde Rum makamlarının, bu riski ortadan kaldırmak için Interpol ve Europol aracılığıyla girişimlerde bulunduğu belirtildi.

https://www.kibrisgenctv.com/guney/azerbaycan-eski-rum-vekilin-tutuklanarak-iadesini-talep-etti-h62726.html

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