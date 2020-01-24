Auschwitz’de namaz kılanlar…

Aynı zamanda Mekke Merkezli Müslümanlar Dünya Birliği Başkanı olan El İsa’ya, Auschwitz ziyaretinde Amerikan Yahudi Komitesi’nden bir delegasyon da eşlik etti.

20. yüzyılın en büyük katliamının yeryüzündeki kanıtı Auschwitz Nazi Kampı’nda basına bir konuşma yapan Muhammet El İsa, Holokost’u insanlığa karşı bir suç olarak niteledi.

Veliaht Prens Muhammet Bin Salman’a yakınlığı ile bilinen El İsa, Mayıs 2018 yılında da ABD Washington Holokost Müzesini ziyaret etmiş ve çıkışta gazetecilere, “Holokost tarihini öğrenmek dünya Müslümanlarının en önemli sorumluluğu olmalı demişti.”

http://www.salom.com.tr//haber-113343-auschwitzde_namaz_kilanlar.html

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