Sanasaryan Han’ın Kiraya Verilmesi Meclise Taşındı

Sanasaryan Han’ın kiraya verileceği haberlerini meclise taşıyan HDP vekili Garo Paylan, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’a verdiği soru önergesinde “Hanın kiraya verilmesi kamu vicdanını yaralamakta, hem de dava sürecini yok saymakta.”

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 96 ile 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını talebiyle Sanasaryan Han’ın akıbetini sordu.

Mülkiyeti Patrikhane’ye bırakılmıştı

Mıgırdıç Sanasaryan tarafından 1895 yılında yaptırılan, daha sonra akarlarıyla yoksul Ermeni çocuklarının eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla mülkiyeti İstanbul Ermeni Patrikhanesi’ne bırakılan Sanasaryan Han’a, 100 yıl kadar önce devlet tarafından el konulmuştu.

Paylan, “Uzun yıllar Emniyet Müdürlüğü olarak da kullanılan hanın, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon projesi karşılığında ihale usulüyle 35 yıllığına kiraya verileceği bilgisi geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansımıştır” dedi ve ekledi:

“Kamu vicdanı yaralanmaktadır”

“2014 yılında Türkiye Ermenileri Patrikhanesi tarafından Sanasaryan Han’ın mülkiyetine dair başlatılan hukuki süreç Anayasa Mahkemesi’nde devam etmektedir. Hal böyleyken, Sanasaryan Han’ın 35 yıllığına kiraya verilmesi hem kamu vicdanını yaralamakta ve hem de dava sürecini yok saymaktadır.”

Bu bağlamda,

1. Sanasaryan Han’ın mülkiyetine dair yargı süreci sonuçlanmamışken, hanın ihale ile 35 yıllığına kiralanması hakkında ne düşünmektesiniz?

Sanasaryan Han’ın mülkiyetine dair yargı süreci sonuçlanmamışken, hanın ihale ile 35 yıllığına kiralanması hakkında ne düşünmektesiniz? 2 . Yoksul Ermeni öğrencilerin eğitim ihtiyaçları için yaptırılan ve Ermeni cemaatine ait bir vakıf olarak tescil edilen, buna rağmen mülkiyet hakları devlet tarafından gasp edilen Sanasaryan Han’ın, devletçe kiraya verilmesi toplum vicdanını yaralamayacak mıdır?

. Yoksul Ermeni öğrencilerin eğitim ihtiyaçları için yaptırılan ve Ermeni cemaatine ait bir vakıf olarak tescil edilen, buna rağmen mülkiyet hakları devlet tarafından gasp edilen Sanasaryan Han’ın, devletçe kiraya verilmesi toplum vicdanını yaralamayacak mıdır? 3. Önemli bir kültür varlığı olan Sanasaryan Han’ın restorasyonunun devlet tarafından gerçekleştirilmemesinin gerekçesi nedir?

Önemli bir kültür varlığı olan Sanasaryan Han’ın restorasyonunun devlet tarafından gerçekleştirilmemesinin gerekçesi nedir? 4. Sanasaryan Han’ın mülkiyeti yapılış amacına uygun olarak Ermeni toplumuna geri verilecek midir?

(PT)

http://bianet.org/bianet/azinliklar/219049-sanasaryan-han-in-kiraya-verilmesi-meclise-tasindi

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