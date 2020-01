Restorasyon kurbanı kuzu

2012’de İspanya’da bir kilisede bulunan Hz. İsa freski “Ecce Homo”nun profesyonel olmayan bir şekilde restore edilmesi vakasının benzeri bu kez Belçika’da yaşandı. Aziz Bavo Katedrali’nde bulunan bir eserdeki kuzunun gözlerinin restorasyon sonrası insan gözüne benzemesi tepki çekti

Sanat tarihinin en ünlü tablolarından biri olan “Adoration of the Mystic Lamb” üzerinde aylardır süren ve milyonlarca dolara mal olan restorasyon çalışması tamamlandı. Ancak sonuç hiç beklendiği gibi olmadı ve yeni bir facia olarak sanat tarihine geçti. Panodaki ‘gizemli kuzu’nun gözlerinin, restorasyon sonrası insan gözlerine fazlasıyla benzediğinin ortaya çıkması şaşkınlığa yol açtı. Hubert ve Jan van Eyck kardeşlerin 1432 yılında tamamladığı “Adoration of the Mystic Lamb”, dünyanın ilk yağlı boya tablosu olarak kabul ediliyor. Belçika’nın Ghent kentindeki Aziz Bavo Katedrali’nde sergilenen eserin orta panelinde, İsa için kurban edilen bir kuzu figürü bulunuyor. Kuzunun 1550 yılında, bir başka ressam tarafından tekrardan boyandığı ortaya çıkmış, bu nedenle de 2018’de ‘gerçek kuzu’nun hayata döndürülmesi için restorasyon kararı alınmıştı.



‘Karikatür gibi’



The Guardian gazetesinin haberine göre, restorasyon sonucunda ortaya çıkan kuzunun gözlerinin, ‘insan gözleri’ne benzemesi ‘herkes için şok’ etkisi yarattı. Kuzunun gözlerinin çok büyük, canlı ve ayrıntılı olması rahatsız edici bulunurken, Smithsonian dergisi “Alarm verici derecede insana benziyor” yorumu yaptı. Restorasyon ekibinin başındaki Hélène Dubois bile ortaya çıkarılan orijinal figürü ‘karikatür’e benzetti. Art Newspaper’a konuşan Dubois, “Erken Hollanda tablolarında böyle bir şey hiç gözlemlenmemişti” dedi. Belçika’nın Kraliyet Kültürel Mirası Enstitüsü’nden kuratörler de, “Bu sonuç kelimelerle anlatılamaz” açıklaması yaptı.

Sosyal medyada da kuzunun önceki ve yeni görüntüsü ‘kabus gibi’ yorumlarıyla paylaşıldı. Ghent kuzusunun, son yıllarda gündeme gelen “Ecce Homo” gibi başarısız restorasyonların aksine, profesyonel bir ekip tarafından aylar süren bir çalışmayla orijinal haline döndürülmüş olmasına dikkat çekiliyor.

