Müslümanlar aman dikkat! Çantaya, kemere, tesbihe bile haç yerleştirdiler…

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Moda markaları, Hıristiyanlık sembolleriyle her geçen gün daha fazla hayatımıza girerek Müslümanları ifsad ediyor.

Modernizm, sekülerizm ile Müslümanları din dışı bir hayata sürüklerken diğer taraftan da Hıristiyanlık propagandası yapıyor. Merkezi Londra ve Paris gibi başkentlerde olan moda markaları, Hıristiyanlık sembolleriyle her geçen gün daha fazla hayatımıza giriyor.

Açıkça haç yerleştirmişler

Müslümanların sembollerine karşı dünyanın pek çok yerinde hükümetler tarafından savaş açılırken, Hıristiyanlık sembolleri ise moda marifetiyle daha fazla pazarlanıyor. Dünyaca ünlü markalar tarafından üretilen ve Türkiye’de de satılan cüzdan, çanta, kemer gibi aksesuar ürünlerine açıkça Hıristiyanlık sembolü haç yerleştirildiği ortaya çıktı.

Kullandığınız çanta ve cüzdanlar, siz farketmeden misyonerlerin bir propaganda aracı olabilir…

Bu kemere de ilk bakışta anlaşılacak şekilde haç monte edilmiş…

Müslümanlığın sembolü tesbihte bile haç var

Müslümanların 5 vakit namazlarının ardından Allah’ı zikretmek için bir araç olarak kullandıkları tesbihe bile haç yerleştirildiği ortaya çıktı.

Muharref Hıristiyanlıkta Hazreti İsa’nın sembolü

Haç, tahrif edilmiş Hristiyanlıkta Hz. İsa (as)’nın çarmıha gerilişini anlatan en önemli semboldür. Hıristiyanlar Haç işaretiyle, dinlerine bağlılıklarını göstermektedir. Hayır duâ, takdis ve bir iman ikrarı hareketi olarak dünya genelinde bir Hıristiyanlık sembolüdür. 12’den fazla yaygın kabul görmüş haç işareti bilinmektedir.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/muslumanlar-aman-dikkat-cantaya-kemere-tesbihe-bile-hac-yerlestirdiler-1024554.html

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