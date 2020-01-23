Kilise önündeki gerginliğin ardından İsrail polisi ‘Macron özür diledi’ dedi; Fransa yalanladı

Macron, Doğu Kudüs ziyareti sırasına polislere bağırmıştı

İsrail polisinin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Doğu Kudüs’te yer alan Saint Anne Kilisesi’ni ziyareti sırasında kendisine eşlik eden İsrail polisiyle yaşadığı gerginlik nedeniyle özür dilediği yönündeki açıklaması Fransa tarafından yalanlandı.

İsrail’in Haaretz gazetesinde adı açıklanmayan Fransız yetkililere dayandırılan haberde, Macron’un Saint Anne Kilisesi girişinde yaşanan gerilimin nedeniyle özür dilemediği belirtildi. Haberde Fransalı yetkililerin, “Cumhurbaşkanlığı tarafından İsrail güvenlik güçlerinden özür dilenmesi söz konusu değil” dediği aktarıldı.

Macron, dün Doğu Kudüs’te yer alan Saint Anne Kilisesi’ni ziyareti sırasında kendisine eşlik eden İsrail polisiyle tartışmıştı. Macron, polislere “Önümde yaptığın şey hoşuma gitmedi. Lütfen çık buradan.” sözleriyle bağırmıştı.

Yerel basındaki haberlere göre, İsrail polisinin, Macron ile Fransa toprağı kabul edilen Saint Anne Kilisesi’ne girmek istemesi üzerine söz konusu gerilim yaşanmıştı.

https://t24.com.tr/haber/kilise-onundeki-gerginligin-ardindan-israil-polisi-macron-ozur-diledi-dedi-fransa-yalanladi,857326

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