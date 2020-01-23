Kilise bir yıldır kapalı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bulunan Mor Yakup Kilisesi’nde yapılan arkeolojik kazılarda manastırın içindeki Nisibis Akademisi’nin dünyanın ilk üniversitesi olduğu belirtilmişti. Böylesine köklü bir tarihe sahip olan kilise Şubat 2019’dan bu yana ziyarete kapalı. Nusaybin Belediyesi ile Mardin Müze Müdürlüğü tarafından Dicle Kalkınma Ajansı’na (DİKA) sunulan ”Mor Yakup Kilisesi Restorasyonu ve Zeynel Abidin Cami ile Birlikte Turizm Altyapısı’nın Hazırlanması Projesi” kapsamında restorasyon yapılması kararı alınan kilisede, Ağustos 2019’da bitmesi beklenen çalışmalar hala devam ediyor. Bir yıldır ziyaretçilere kapalı olan kilisede arkeolojik çalışmalar da durdu.

Çalışmalar durdu materyaller bahçede bırakıldı

2014 yılında hemen yanında bulunan Zeynel Abidin Camii ile birlikte Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilen kilise, son süreçte defalarca restorasyon çalışmasından geçirildi. İlçede 2015-2016 yılları arasında yaşanan çatışmalardan büyük ölçüde etkilenen kilise, aylarca kapalı kaldı. Yasak sonrası çalışmaların durduğu ve kazıların yapılmadığı manastırın bahçesinde bulunan tarihi mezarlar halen gizemini koruyor. Yasaklar öncesi miras listesine alınan kilise içerisinde ve bahçesinde başlayan kazı çalışmaları durdu.

Kilisenin tarihi

Yukarı Mezopotamya bölgesindeki en eski kiliselerden biri olarak bilinen kilise, milattan sonra (MS) 309 yılında Nusaybin piskoposluğuna getirilen Mor Yakup tarafından 313 yılında inşa ettirilmeye başlandı. Bazı yazıtlardan ve metinlerden; manastırın Nusaybin Katedraline ait vaftizhane binası olarak inşa edildiği, ancak sonraki dönemlerde katedralin ve diğer yapıların yıkılmasıyla birlikte Mor Yakup Manastırı’na dönüştürüldü.

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