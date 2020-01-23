‘Karine’ adlı Ermeni müzikal filmi Londra’da gösterildi

Britanya Film enstitüsü ile işbirliği sonucunda düzenlenen Müzikal film-tiyatroların büyük kapsamlı gösterimleri çerçevesinde 21 Ocak tarihinde ‘Cine Lumiere’ sinemasında Ermeni müzikal tiyatronun en iyi örneklerden biri olan ‘Karine’ müzklin gösterimi gerçekleştirildi.

Ermeni sanatçı Arman Manaryan tarafından Sovyetler Birliği döneminde hazırlanan ‘Karine’ müzikal tiyatrosu (1969) Ermeni milli müzikal film sanatı için yol açtı.

Arman Manaryan 1929 yılında İran’ın başkenti Tahran’da dünyaya geldi. 1946 yılında anavatanına dönen Manaryan Yerevan’daki Romanos Melikyan Müzik okulunda eğitim gördü ve daha sonra Yerevan Devlet konservatuarından mezun oldu.

Ermeni sanatçı film senaryoları da yazdı ve halk tarafından sevilen birçok filmin yönetmenliğini yaptı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/01/23/Ermeni-müzikal-tiyatrosu-Londra/174421

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