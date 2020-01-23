Fransa Ermeni dernekleri koordinasyon komitesi tarafından düzenlenen akşam yemeğine Macron da katılacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fransa Ermeni dernekleri koordinasyon komitesi tarafından her sene düzenlenen geleneksel akşam yemeği etkinliğine katılacak.

Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnak Partisi) yönetim üyelerinden Murad Papazyan’ın aktardığı bilgilere göre bu sene artık gelenek haline gelen akşam yemeği etkinliği 29 Ocak tarihinde gerçekleşecek.

Ayrıca, Ermeni dernekleri tarafından düzenlenen akşam yemeğinin onur misafirleri arasında ünlü Türk tarihçi Taner Akçam da yer alacak.

Paris’teki l’Hôtel du Collectionneur otelinde düzenlenecek olan etkinlikte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konuşma yapacak.

Her sene düzenlenen bu etkinliğe genel olarak Fransa Cumhurbaşkanı, Paris Belediye Başkanı, Hükümet üyeleri, Parlamento milletvekilleri, Fransa devlet ve yerel yönetiminin temsilcileri, Fransa Ermeni derneklerinin yöneticileri ve Ermeni din adamları katılıyor.

Macron 2019 yılında Ermeni dernekleri koordinasyon komitesi tarafından düzenlenen akşam yemeği sırasında 24 Nisan’ı Fransa’da Ermeni Soykırımının anma günü olarak ilan etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/01/23/Fransa-Ermeni-koordinasyon-komitesi-Macron/174365

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