Ermenistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ile diplomatik ilişkimizin bulunmaması güvenliğimiz için tehdit

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan, Ankara ile Erivan arasında diplomatik ilişkiler bulunmamasının Ermenistan’ın güvenliği için tehdit oluşturduğunu savundu.

Ermenistan parlamentosunda konuşan Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan, Ankara ile Erivan arasında diplomatik ilişkilere dikkat çekti.

Mnatsakanyan konuşmasında şunları söyledi:

“Türkiye’yle diplomatik ilişkilerimiz olmaması, güvenliğimiz için elbette bir tehdit. Bu bizim için en ciddi meydan okumalardan biri, zira Türkiye faktörü dış politikamızda giderek daha belirgin hale geliyor.”

Ortak devlet sınırına rağmen Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik ilişki bulunmuyor. 2009 yılında Zürih’te iki ülkenin dışişleri bakanları diplomatik ilişkiler kurulması ve karşılıklı ilişkilerin esasları hakkındaki protokolleri imzalamış ancak belgeler taraflarca onaylanmamıştı.

1 Mart 2018’de Ermenistan, protokollerin feshedildiğini duyurmuştu.

Sputnik Türkiye

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