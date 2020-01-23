Ermenistan, Azerbaycan’da bulunan Ermeni esirler ile ailelerinin görüşmesini sağlamaya çalışıyor

23 Ocak’ta gazetecielre konuşan Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrap Mnatsakanyan, Azerbaycan’da bulunan Ermeni esirlerin geri dönmesinin sağlanmasının, gündemdeki en önemli konulardan biri olduğunu dile getirdi.

Ermeni tarafının, Azerbaycan’da bulunan esirler ile akrabalarının görüşmesini sağlamak yönünde de çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan bakan, bunun çok önemli bir insani konu olmakla birlikte taraflar arasında karşılıklı güvenin sağlanması açısından da önem taşıdığına dikkat çekti.

Azerbaycan’ın, tüm esirleri karşılıklı olarak iade etme teklifine değinen Mnatsakanyan, Ermenistan’da bulunan Azerbaycan’lıların cinayet işlediğini hatırlatarak durumun çok hassas olduğunu vurguladı.

Hatırlanacağı üzere, Bakü, Azerbaycan’da tutuklu bulunan iki Ermeni esirleri, Karen Ghazaryan ile Arayik Ghazaryan’ı, Stepanakert’te tutuklu bulunan sabotajcılar Dilham Askerov ile Şahbaz Güliyev’le takas etmeyi defalarca önerdi. Ancak Ermeni tarafı bu öneriyi her defasında geri çevirdi, Başbakan Nikol Paşnyan da, Azerbaycan’lıların insan öldürdükleri nedeniyle “esir takası” yapılamayacağını vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/01/23/Ermenistan-Azerbaycan-esir-takası/174434

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