Papa Francis, Vatikan’a Türk iktisatçı atadı

Papa Francis, Türk İktisatçı Dani Rodrik’i Vatikan’da bulunan Papalık Sosyal Bilimler Akademisi’ne atadı. Profesör Doktor Rodrik, 1982 yılından beri Harvard Üniversitesi’nde ekonomi politikası dersleri veriyordu. Vatikan’ın günlük bültenlerinin yayımlandığı internet sitesinde, Papa’nın Prof. Dr. Rodrik’in akademide iktisat ve ekonomi dersleri vereceği kaydedildi. Bültende ayrıca Rodrik’in kısaca öz geçmişinden bahsedildi. 1957 İstanbul doğumlu olan Rodrik, Robert Koleji’ni bitirdikten sonra yüksek öğrenim için ABD’ye gitti. Dünyanın önde gelen üniversitelerinden Princeton’da doktora tezini tamamlayan 62 yaşındaki ekonomist, 1990 yılında profesörlüğe yükseldi. Emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın kızı Pınar Doğan ile evli olan Dani Rodrik’in uzmanlık alanları arasında küreselleşme, uluslararası ekonomi, politik ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği yer alıyor. www.vatican.va İspanya’dan beş yüzyıl önce Osmanlı Devleti’ne göç eden Sefarad Yahudisi bir aileye mensup olan Dani Rodrik, 2009 ila 2016 yıllarında Radikal gazetesinde ekonomi alanında köşe yazıları kaleme almıştı. Euronews