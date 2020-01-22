Marmara gazetesi genel yayın yönetmeni Rober Haddeciyan’a ‘Mıgırdiç Beşiktaşlıyan’ ödülü

Ermeni gazeteci-yazar, Marmara gazetesi genel yayın yönetmeni Rober Haddeciyan, Türkiye Ermeni Katolik Patrikhanesi “Mıgırdiç Beşiktaşlıyan” madalyasıyla ödüllendirilecek.

Hayatını Ermeni basın ve yazımına adamış gazeteci yazar, Marmara gazetesi imtiyaz sahibi ve başyazarı Rober Haddeciyan, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Başepiskopos Levon Zekiyan tarafından, Türkiye Ermeni Katolik Patrikhanesi “Mıgırdiç Beşiktaşlıyan” madalyasıyla ödüllendirilecektir.

Ödül töreni 2 Şubat saat 16.00’da, Feriköy Nazar Şirinoğlu Salonunda gerçekleşecektir.

Rober Haddeciyan Kimdir?

Türkiye Ermeni toplumunun en üretken kalemlerinden, usta gazeteci, öykü ve roman yazarı Rober Haddeciyan, 1926’da İstanbul’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Pangaltı Mıhitaryan Okulunda alan Haddeciyan, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe – Psikoloji bölümünde tamamladı.

Erken okul çağlarından itibaren edebiyata gönül verdi. Keğam Sevan, Vart Şigaher ile sınıf arkadaşı oldu, Türkçe şiirler, kısa hikayeler ve öyküler yazmaya başladı. 1946’da Haçik Amiryan ve Varujan Acemyan’ın teşvikiyle Ermenice yazmaya başladı ve ilk öyküsü “Parasıhal” Aniv dergisinde yayınlandı. İlk Ermenice öyküsünün yayınlanmasından sonra kendisini tamamen Ermeni dili ve edebiyatına adayan R. Haddeciyan’ın öykü ve şiirleri “San” ve “Carakayt” dergilerinde yayınlanmaya başladı. Zahrad, Hrahuni ve Varujan Acemyan ile birlikte Marmara Gazetesinde bugüne kadar sürmekte olan “Edebiyat Sayfası” geleneğini başlattı. Bu sayfaların hemen hemen hepsinde R. Haddeciyan’ın dönemin bütün yayınları ile ilgili inceleme ve yorumları yer aldı.

1960 yılında “Gyanki Mı Yerek Giraginerı” (Hayatın Üç Pazarı) adlı oyunu ile dikkatleri çekti.

Daha sonra birbiri ardı sıra çoğu Alek Manukyan Edebiyat Fonu ödüllerine layık görülen eserler yayınladı. Bu eserler arasında “Hagop Baronyani Mdermutyan Meç” (Agop Baronyan İle İç İçe), ve “Parasıhal”, -öykü-, “Giragnorya Haşvepag” (Pazar Hesaplaşması) ve “Vasdag” (Emek) -oyun-, “Martots Medzutyan yev Heğcutyan Masin” (İnsanların büyüklüğü ve sefaleti hakkında) – öykü-, ve Ermenistan hakkında anılar “Orakris Dasnıhink Eçerı” (Anı defterimin 15 sayfası) bulunmaktadır.

1967 yılında Marmara Gazetesinin sorumluluğunu üstlendi. Gazetenin çehresini değiştirdi, günlük makaleler yazmaya başladı, sayısız tercümeler yaptı, ancak daima edebiyata sadık kaldı. İstanbul’un en iyi edebiyatçılarını gazetede bir araya getirdi, gazeteyi daima yüksek bir edebi ve kültürel düzeyde tuttu.

1986 yılında AGBU yöneticilerinden Rita ve Vartkes Balyan’ın kendi adlarına tesis ettikleri”Ermeni Basın Ödülü”nü kazanan ilk gazeteci oldu.

1983 yılında yayımladığı “Arasdağ” romanı, 1997 yılında Anahid Hazaryan’ın çevirisiyle “Tavan” ismiyle Türkçe olarak yayınlandı.

2001 yılında Erivan’da Ermenistan Yazarlar Birliği tarafından R. Haddeciyan’ın 75. doğum yılı için özel kutlama yapıldı ve R. Haddeciyan Ermenistan Gazeteciler Birliğine üye seçildi. Aynı yıl R. Haddeciyan, kalem arkadaşları Hrahuni, Zahrad ve Dr. Vart Şigaher ile birlikte Türkiye Ermeni Patrikliği Onur Nişanı ve Kutsal Berat’ı ile onurlandırıldı.

2002 yılında Erivan’da Ermeni Yazarlar Birliği Birinci Uluslararası kongresine katıldı ve kendisine Ermenistan Yazarlar Birliği Altın Madalyası verildi. Ermenistan Kültür Bakanlığı da kendisine Bakanlığın Altın Madalyasını takdim etti. Daha sonra Ermenistan “Movses Horenatzi” Devlet Nişanı kendisine İstanbul’da o dönemin Dışişleri Bakanı Vartan Osganyan tarafından verildi.

Patrik Şnorhk Kalustyan’ın önerisiyle Katolikos Vazken I Hazretleri tarafından kendisine Surp Sahak – Surp Mesrop Nişanı verildi.

2007 yılında İstanbul’da ve Ermenistan’da R. Haddeciyan’ın doğumunun 80. yıldönümü görkemli etkinliklerle kutlandı. Bu etkinlikler sırasında kendisi Erivan Haçatur Abovyan Üniversitesi Altın Nişanı, Ermenistan Kültür Bakanlığı Altın Nişanı, Erivan Devlet

Üniversitesi Altın Nişanı ve Fridtjof Nansen Altın Nişanı ile onurlandırıldı.

2009 yılında Ermenistan Jurnalistler Derneği Altın Kalem ödülüne layık görüldü. 2010 yılında Disapora Bakanı Bayan Hranuş Hagopyan İstanbul ziyareti sırasında kendisine Ermenistan Diaspora Bakanlığının Altın Nişanını taktı.

2011 yılında ise Ermenistan’ın bağımsızlığının 20. yıldönümünde Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sargsyan tarafından Ermenistan’ın en önemli nişanı Surp Mesrop Maştots madalyası ile onurlandırıldı.

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