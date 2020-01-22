Lübnan’da yeni hükümetin ilk Ermeni kadın bakanı

Lübnan’daki sokak olayları sonrası istifa eden hükümetin yerine Hassan Diab öncülüğünde yeni bir hükümet kuruldu.

Yeni hükümetinde ilk defa bakan olarak bir Ermeni kadın görev yapacak. Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnak Partisi) tarafından aday gösterilen Vardine Ohanyan, Gençlik ve Spor Bakanı olacak.

Daha önce, Vardine Ohanyan Zvartnots Özel İhtiyaçlar Merkezi Direktörü olarak görev yaptı.

Önceki hükümette Ermeni Avetis Kitanyan’ın, Turizm Bakanı görevini yürüttüğünü de kaydedelim.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/01/22/Lübnan-Ermeni/174240

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