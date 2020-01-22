Kuzguncuklu Cemaatlerin Anlamlı Buluşması

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ‘Türkiye’nin Mozaiği Farklı Dinlerin Buluşma Noktası’ başlıklı bir proje başlattı.

Söz konusu proje kapsamında 17 Ocak Cuma günü Kuzguncuk Musevi Cemaati Başkanı Beto Adato, Kuzguncuk Baş İmamı Aydın Vatan, Ermeni Cemaati Başkanı Edip Ayvaz, Rum Cemaati Başkanı Sava Kotam ve Kuzguncuk Muhtarı Faik Kaptan’ın yanı sıra bazı vakıf yetkilileri bir mozaik oluşturarak beraber bir öğle yemeği yediler. Bu keyifli ve anlamlı buluşmanın ardından Kuzguncuk’ta bulunan cami, sinagog ve kiliseler ziyaret edildi. Etkinlikte dostluk ve iyi niyet mesajları verildi ve bu buluşmaların devam etmesi gerekliliği konuşuldu.

http://www.salom.com.tr//haber-113297-kuzguncuklu_cemaatlerin_anlamli_bulusmasi.html

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