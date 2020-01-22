Eski istihbaratçı ve emniyet müdürlerine hapis cezası

HABER MERKEZİ – “VIP Dinleme Davası”nda aralarında Hrant Dink cinayeti davasının da sanıkları olan Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek’in de bulunduğu 131 sanığa onlarca yıl hapis cezası verildi.

Siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş insanı çok sayıda kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla çoğu polis olan 210 kişinin yargılandığı davada, aralarında eski istihbaratçıların da bulunduğu 131 sanık hakkında hapis cezası verildi.

Kamuoyunda “VIP Dinleme Davası” olarak adlandırılan yargılama sürecinin sonunda 37 sanığa beraat verilirken, 43 sanığın da dosyası ayrıldı.

Sanıklara, “silahlı terör örgütüne üyelik”, “resmi belgede sahtecilik”, “haberleşmenin gizliliğini ihlal”, “özel hayatın gizliliğini ihlal”, “kişisel verilerin kaydedilmesi” ve “iftira” gibi suçlar yönelitiliyordu.

Verilen cezalardan bazıları şöyle;

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek 45 yıl,

Eski İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe 27 yıl 4 ay 15 gün,

Eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı 22 yıl 6 ay,

Eski emniyet müdürleri Yurt Atayün ve Ali Fuat Yılmazer 7 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek aynı zamanda Agos gazetesinin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada tutuklu olarak yargılanan isimlerden.

Cinayette parmağı olanlar, yargılananlar, yargılanmayanlar

Gazete Karınca

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