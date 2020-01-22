Ermeni Kilisesinin Gürcistan Diakosluğu, devletten 204.000 ABD doları finansman miktarında alacak

Gürcistan Din İşleri Devlet Ajansı’nın, 20 Ocak 2020 tarihli N1/216 numaralı kararıyla, Sovyetler Birliği döneminde ülkedeki farklı dini topluluklara verilen zararı kısmen tazmin etmek hedefiyle bu topuluklara 2020 yılı bütçesinden belirli miktarda finansman sağlanacak.

Aliq.ge‘nin haberine göre, bu karar kapsamında Ermeni Apostolik Kilisesinin Gürcistan Diyakosluğu’na 600.000 lari (yaklaşık 207.000 dolar) verilecek. İslam, Rum Katolik ve Yahudi topluluklar dahil dini azınlıklara şimdilik toplam 3.5 milyon lari dağıtılacak.

Hatırlanacağı üzere, 2018 yılının Ocak ayında da aynı hedefle Ermeni Apostolik Kilisesi’nin Gürcistan Diakosluğu’na 600.000 lira (o zamanki kurla yaklaşık 240.000 ABD doları), tüm dini azınlıklara ise 3.5 milyon lari tazminat verilmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/01/22/Ermeni-Kilisesinin-Gürcistan-Diakosluğu-tazminat/174324

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