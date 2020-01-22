Ermeni güreşçi Artur Aleksanyan UWW “En iyiler” listesinde 2. oldu

Dünya Güreş Birliği (UWW), dünyanın en iyi güreşçilerin yenilenmiş listesini açıkladı. Olimpiyat Oyunları şampiyonu, Dünya ve Avrupa şampiyonu Artur Aleksanyan, yayınlanan listede 97 kg sıklet güreşçiler arasında 2. oldu.

Listede yerini bulan Ermeni serbest stil güreşçisi Grigor Grigoryan da, 79 kg sıklette 7. oldu.

Grekoromen stil güreşçiler listesinde Malkhas Amoyan (72 kg sıklet) 7., Karapet Çalyan (77 kg sıklet) 5. oldu.

Hatırlanacağı üzere günler önce Artur Aleksanyan Fransa’da gerçekleştirilen uluslararası güreş turnuvasında Azerbaycanlı rakibini yenerek altın amdalya kazanmıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/01/22/Ermeni-güreşçi-Artur-Aleksanyan-UWW-En-iyiler/174206

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